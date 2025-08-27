La búsqueda de los 15 migrantes desaparecidos en aguas de Baleares sigue activa aunque no de forma continuada

Archivo - Una foto de archivo de un guardia civil en la costa de Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

"Es muy complicado pensar que los migrantes desaparecidos pudieran seguir con vida", reconoce el delegado del Gobierno

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene activo, aunque no de forma continuada, el dispositivo de búsqueda desplegado para tratar de localizar a los 15 migrantes que la semana pasada desaparecieron en aguas de Baleares.

Fuentes del Instituto Armado han informado a Europa Press que aunque la búsqueda no es "constante", dado que deben adecuar sus recursos a las diferentes necesidades que van surgiendo, sí que se sigue intentando dar con el paradero de estas personas.

Por ejemplo, a lo largo de este martes el helicóptero de la Guardia Civil, el CUCO, estuvo inspeccionando la zona del norte de Cabrera sin éxito. Este miércoles, debido a la mala meteorología, los medios aéreos no están desplegados pero sí preparados por si tuvieran que intervenir.

Precisamente, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha confirmado que, de acuerdo con la información que le trasladaron la noche del martes, "se seguía al menos con la intención de buscar y encontrar, con las dificultades del tiempo que ha pasado, a alguno de los desaparecidos en mar abierto".

Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto en valor el trabajo realizado tanto por Salvamento Marítimo --que dejó de buscar el lunes-- y la Guardia Civil en unas condiciones difíciles.

"Están haciendo un excelente trabajo para intentar encontrar pateras que a lo mejor tenemos información de que han salido hace tres o cuatro días de Argelia y no han llegado. Pero, ¿qué ha pasado en ese viaje?", ha explicado.

El delegado del Gobierno ha reconocido que, desgraciadamente, "es muy complicado pensar que los migrantes desaparecidos pudieran seguir con vida".

15 DESAPARECIDOS EN UNA SEMANA

Fue el pasado miércoles cuando una patera fue localizada al sur de Mallorca con una persona fallecida y 19 heridos en su interior, a los que se le suma otro que fue rescatado horas antes por una embarcación particular cuando nadaba a la deriva. Según el testimonio de los supervivientes, habría al menos tres personas desaparecidas.

La ONG Caminando Fronteras había alertado tres días antes de que esta misma patera había salido el 13 de agosto desde las costas de Argelia y que todavía no había llegado a tierra, un lapso de tiempo muy superior al normal para la ruta.

La tarde del viernes fue rescatada otra embarcación precaria cerca de Cabrera con 14 migrantes a bordo, quienes aseguraron que otros 12 habían saltado por la borda al avistar tierra firme y que habían desaparecido.

Caminando Fronteras sospecha que es la misma de cuya desaparición también alertaron unos días antes y que salió el domingo 17 de agosto de las costas argelinas. Según la información recopilada por el colectivo, entre los desaparecidos podría haber varios adolescentes.

Ese mismo viernes, la ONG recibió otro aviso de familiares de personas migrantes alertando de que otra patera más, con 26 personas a bordo, podría haber desaparecido durante el trayecto migratorio y lo pusieron en conocimiento de las autoridades.

Por el momento no ha trascendido ninguna información acerca del paradero de esta embarcación ni de las personas que viajaban en su interior.