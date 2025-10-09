Cabrer apunta que cambió el manual de permisos a los funcionarios tras el caso de Riera

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha indicado que ha cambiado el manual de permisos a los funcionarios en su llegada al departamento y tras conocerse el caso de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera.

Esta ha sido una de las respuestas que ha ofrecido la consellera durante su comparecencia en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, en la que ha intervenido a raíz de la ausencia de respuesta a la pregunta parlamentaria de MÉS per Mallorca sobre este caso.

Cabe recordar que Riera fue sancionada con una falta leve por ausentarse de su puesto de trabajo como funcionaria del Govern para representar al PP en tertulias de radio o reuniones con diversos colectivos, aunque en algunos casos las infracciones habían prescrito.

Cabrer ha alegado que, "desde siempre", los permisos a los funcionarios para ausentarse de sus puestos de trabajo se concedían con la "justificación de la convocatoria" en un sitio distinto a su puesto de trabajo y "no se verificaba la hora de entrada y salida", algo que se habría modificado con el nuevo reglamento.

El motivo que ha dado para esta actuación es que en la Administración Pública hay un concepto de "no poner trabas" a un "derecho constitucional" y lo ha comparado con el derecho a hacer huelga.

"A raíz de todo esto se ha averiguado que había cosas mejorables, ya que se ha considerado que con la convocatoria solo, no era suficiente, se ha cambiado y se ha comunicado a los secretarios generales de los funcionarios", ha subrayado.

El encargado de formular la pregunta de MÉS per Mallorca ha sido el diputado Ferran Rosa, quien ha criticado el "oscurantismo" y el "cierre exprés" del expediente a Riera.

Asimismo, ha criticado que hayan prescrito "tantos incumplimientos" de la norma para los permisos, ya que sus ausencias no eran para acudir a plenos del Consell o comisiones, casos en los que podrían estar justificadas.