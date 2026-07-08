Cabrer, sobre las declaraciones de Feijóo: "Un trabajador que está enfermo debe tener todo el sistema acompañándole"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido que "un trabajador que ha cotizado, que trabaja y que está enfermo, debe tener todo el sistema acompañándole".

Así lo ha dicho este miércoles al ser preguntada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que calificó el absentismo laboral como un cáncer y cuestionó que un trabajador de baja siga cobrando lo mismo que cuando está trabajando.

La consellera ha considerado que se pueden incluir "medidas novedosas", como por ejemplo que el trabajador haga "un retorno más parcial" a su puesto de trabajo, aunque, ha remarcado, "siempre tiene que ser de la mano de los agentes sociales".

Cabrer, tras presentar el Plan Autonómico de Conciliación, ha subrayado que el absentismo es un tema que "preocupa a todo el mundi" y que causa un "trastorno" a las empresas a nivel organizativo y de productividad y, en ocasiones, al resto de trabajadores que pueden ver incrementado su volumen de trabajo.

Así, ha puesto el foco en las medidas que ha impulsado el Govern en este sentido, entre ellas la constitución de una mesa técnica del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) con el Servicio de Salud (IBSalut).

"Muchas veces las administraciones ampliamos y prorrogamos innecesariamente los periodos de baja", ha señalado, para después recordar que Baleares ha firmado un convenio para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y la asistencia sanitaria que, a su entender, "ahorrará mucho tiempo".