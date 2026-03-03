Cabrer destaca que Baleares cuenta con 600 policías locales más pese a las "posibles incidencias" en las oposiciones

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha destacado que Baleares dispondrá de más de 600 policías locales más en la presente legislatura, pese a las "posibles indicencias" en los procesos de selección desarrollados por la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP).

Así ha respondido Cabrer a la pregunta de la diputada del PSIB Teresa Suárez, sobre los supuestos problemas surgidos en la última convocatoria de la EBAP para cubrir las plazas de los cuerpos de las policías municipales.

Cabrer ha explicado que las incidencias del último proceso fueron "resueltas" por el tribunal designado y en virtud de informes técnicos "pertinentes". "Cualquier recurso administrativo ha sido debidamente contestado y cualquier interesado puede acudir a la vía judicial si así lo desea", ha remarcado.

De este modo, ha detallado que con las anteriores promociones ya hay 334 nuevos policías en las calles y con los de la última habrá 223 más.

Además, ha puesto en valor que estos policías ya se incorporen antes del verano y que 13 nuevos municipios hayan delegado sus procesos de selección en la EBAP.

Por su parte, Suárez ha pedido que detenga el último proceso selectivo antes de que se produzcan los nombramientos, porque ha alertado que, si se llevan a cabo, y se constatan las "incidencias" se podrían anular y conllevar "reclamaciones patrimoniales".