Una cadena humana en Palma reivindica una educación infantil de calidad y los derechos de las educadoras - EUROPA PRESS

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este viernes en una cadena humana en el Paseo Sagrera, frente al Consolat de Mar, para defender una educación infantil de calidad y para protestar por la "ruptura del diálogo" con la Conselleria de Educación y Universidades.

La acción, impulsada por la Xarxa 0-3 y los sindicatos CCOO, UGT y STEI y que coincide con el Día Internacional del la Infancia, ha arrancado a las 18.00 horas con la lectura de un manifiesto.

Después, los participantes han formado una cadena humana con farolillos amarillos para "iluminar los derechos" de la etapa 0-3. También han estado acompañados por 'Tambors per la pau' y 'xeremiers'.

Los convocantes han lamentado en declaraciones a los medios que las negociaciones están rotas. "Estamos igual que hace dos años, cuando comenzamos las reivindicaciones", ha asegurado la responsable de educación infantil de CCOO Baleares, Pepa Ramis.

Por su parte, una de las portavoces de la Xarxa 0-3, Noelia Jiménez, ha lamentado que desde la Conselleria lanzaron "muchas promesas que no se han cumplido".

Todas las representantes han dado la "bienvenida a la lucha" a patronales y sindicatos que se han sumado a la reivindicación histórica de impulsar un convenio autonómico propio. Según Jiménez, las trabajadoras estarían "encantadas" de negociarlo, "siempre que estén al lado de las educadoras".

En este sentido, el responsable de enseñanza privada y concertada de UGT, Jaume Coll, ha considerado que cuantas más personas se suman a esta causa "con más motivos la Conselleria tendrá que sentarse" a hablar.

"Necesitamos ratios más bajas y que haya pareja educativa en cada aula", ha reivindicado la responsable de enseñanza privada y concertada del STEI, Sandra Serra, quien ha puesto en valor la labor de las educadoras en una edad tan temprana.

Entre sus reivindicaciones, destacan la negociación de un convenio autonómico propio, unos salarios dignos y ajustados a la responsabilidad de su trabajo, mejores condiciones laborales, reducción de ratios para garantizar una atención individualizada y de calidad, revisión de los servicios mínimos y el reconocimiento efectivo de la etapa 0-3 como una etapa plenamente educativa, y no simplemente asistencial.