Una cadena humana recuerda en Palma que "el genocidio en Palestina no ha acabado" y señala el "fracaso" del plan de paz

Cadena humana formada en el paseo Marítimo de Palma para señalar el genocidio en Palestina. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han participado este viernes en una cadena humana que se ha desplegado en el centro de Palma para advertir que "el genocidio en Palestina no ha acabado" y apuntar al "fracaso" del plan de paz.

Convocados por Marxes per Palestina, los participantes se han reunido frente a la Lonja de Pescado y han salido en manifestación hasta el paseo Marítimo frente a la Seu de Mallorca, donde han formado la cadena humana y han desplegado una bandera palestina grande sobre la muralla que se encuentra debajo.

La coordinadora de Marxes per Palestina, Maria Durán, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Mallorca para cooperar para detener el genocidio en Oriente Medio y resaltar que, desde la firma del acuerdo de paz, habrían muerto unas 1.100 personas ya que "las bombas han seguido cayendo en este tiempo de paz, entre comillas".

Asimismo, ha apuntado que el modelo que se ha perpetrado en Gaza se estaría reproduciendo en Cisjordania, con aldeas "totalmente destruidas" y ciudades "arrasadas".

Durán ha recordado que al crearse el Estado de Israel se le entregó el 51 por ciento del territorio de Palestina y en la actualidad los palestinos solo disponen de un 13 por ciento de este terreno y además en puntos "dispersos".

Por otra parte, ha señalado que el ejército israelí se apoya en los colonos, a los que ha acusado de cometer "asesinatos" con "total impunidad".

La activista propalestina ha resaltado la importancia de este tipo de protestas porque las futuras generaciones "se lo recriminarán" y porque "un genocidio, en pleno siglo XXI, era impensable".

Asimismo, ha argumentado que, desde su punto de vista, lo que sucede en Gaza podría ser un "experimento" para ver hasta que punto puede aguantarlo la población para después exportarlo a otros territorios.