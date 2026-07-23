Golpe a tráfico de drogas en Baleares: 21 detenidos, más de 300 kilos de cocaína y material para realizar 'vuelcos'

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, durante uno de los registros. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a 21 supuestos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína entre Cataluña y Baleares.

La investigación de la bautizada como operación Joker comenzó el pasado 21 de enero después del hallazgo de 44 kilos de cocaína en el puerto de Palma que estaban escondidos en el doble fondo de un vehículo conducido por un septuagenario que acababa de llegar de Barcelona.

Los agentes, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, tiraron del hilo hasta llegar a los responsables de una banda dedicada al abastecimiento de sustancias estupefacientes en Mallorca.

Las pesquisas permitieron constatar que la organización criminal estaba integrada por dos estructuras coordinadas entre sí. Mientras desde Cataluña se gestionaba la compra de cocaína, su ocultación en vehículos y su traslado por vía marítima, desde Mallorca se recibía y se distribuía la mercancía.

Con el objetivo de dificultar la acción policial, la trama empleaba sofisticados compartimentos ocultos instalados en sus vehículos y adoptaba estrictas medidas de seguridad y contravigilancia.

MÁS DE 300 KILOS DE COCAÍNA

Pese a ello, durante los seis meses que ha durado la investigación los agentes han logrado intervenir varias partidas de droga vinculadas a los sospechosos. Entre ellas, 225 kilos de cocaína en Badalona y otros 66 kilos en Palma.

Sumado a los estupefacientes intervenidos en diferentes domicilios de Mallorca, la operación se ha saldado con la aprehensión de 303 kilos de cocaína y 20 kilos de hachís, así como 400.000 euros en efectivo.

La fase final de la operación se llevó a cabo a inicios de esta semana tanto en Cataluña como en Baleares, con la detención de 21 personas y la práctica de múltiples registros en Palma y Alcúdia.

En dichas viviendas localizaron 22 vehículos de alta gama, tres armas de fuego, dispositivos eléctricos de descarga, máscaras de silicona hiperrealistas, cinta policial, pasamontañas, dinero en efectivo y diversa documentación de interés para la investigación.

Los investigadores sostienen que parte de este material estaba destinado a la comisión de 'vuelcos', es decir, robos de droga y dinero a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de 19 de los 21 detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la actividad de la organización desarticulada.