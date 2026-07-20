Siete detenidos en una operación contra el crimen organizado en Mallorca

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a siete personas en una operación llevada a cabo este lunes en varios municipios de Mallorca.

Se trata de la segunda fase de la operación bautizada como 'Joker Bal/Yayo', que por el momento se ha saldado con un registro en Palma y otros nueve en Alcúdia.

En ellos, según han informado fuentes conocedoras de la operación, se han detenido a siete personas relacionadas con delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En el operativo participan agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil tanto de Palma como de Barcelona.