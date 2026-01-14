Caixa Colonya dona 15.000 euros al IdISBa para comprar un microscopio para estudiar células y tejidos

Microscopio comprado por el IdISBa con la donación de Caixa Colonya. - IDISBA

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caixa Colonya ha destinado 15.000 euros al Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) para la adquisición de un microscopio que permita avanzar en estudios sobre células y tejidos.

Se trata de la primera donación directa en equipación que recibe el instituto de investigación sanitaria, según ha explicado el IdISBa en un comunicado.

Este equipo facilitará la observación detallada de cultivos celulares y otras muestras, una herramienta clave para poder realizar estudios mucho más precisos en áreas como oncología, neurociencias, regeneración de tejidos y enfermedades respiratorias.

Gracias a su tecnología, los investigadores podrán seguir procesos celulares en tiempo real y obtener imágenes de gran calidad, hecho que supone un impulso importante para la investigación biomédica en Baleares.

El IdISBa ha agradecido el compromiso de Caixa Colonya con la ciencia y la salud, que hace posible que la investigación "crezca y mejore la vida de las personas".