La Caixa ofrecerá ayudas a más de 1.800 menores vulnerables de Baleares durante el curso 2025-2026

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' dará apoyo socioeducativo a 1.882 niños y adolescentes de más de 1.300 familias de Baleares en situación de vulnerabilidad, a lo largo del curso 2025-2026.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil al proporcionar apoyo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan "avanzar en igualdad de condiciones", según ha explicado la fundación en un comunicado.

En concreto se trata del programa 'CaixaProinfancia' que ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

"Se quiere asegurar que ningún niño quede atrás por las dificultades económicas de su familia. El compromiso de CaixaProinfancia es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo", ha alegado el director de CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

En ese sentido, ha defendido que la educación es "la mejor herramienta" que hay para "romper el círculo de la pobreza" y "construir una sociedad más justa".

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas --Infantil, Primaria y Secundaria-- con el objetivo de "aliviar el gasto familiar" y "fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas". Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

La fundación ha remarcado que en España uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con el objetivo común de fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.