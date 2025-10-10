La Caixa y el Teatre Principal renuevan su colaboración para acercar el teatro a personas en riesgo de exclusión

Firma de la colaboración para acercar el teatro a personas en riesgo de exclusión - TEATRO PRINCIPAL DE PALMA

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación Teatre Principal de Palma y la Caixa han renovado su colaboración para hacer el teatro accesible de forma regular a personas con riesgo de exclusión social, una iniciativa que se enmarca en el proyecto '#PrincipalSocial' y que beneficiará a unas 1.000 personas.

Según ha informado el Teatre Principal en un comunicado, la Fundación la Caixa aportará 5.000 euros al proyecto, que serán canalizados a través de Acción Social CaixaBank, y permitirán que los beneficiados puedan asistir a las diferentes programaciones del Principal.

Se puede acceder a este servicio gestionando directamente la asistencia con los servicios de educación y comunidad del Principal, o a través del programa Apropa.

El proyecto '#PrincipalSocial' trabaja para que el Teatre Principal sea un espacio adaptado y accesible. Uno de los objetivos es promover e impacto social de la música, el teatro, la danza y el circo, además de favorecer a creadores, gestores, compañías y colectivos que colaboran con personas con riesgo de exclusión social o discapacidad.

El director del Principal, Miquel Martorell, ha destacado que están "muy agradecidos" de tener patrocinadores como La Caixa, ya que ayudan a "ampliar y mejorar" sus programas de compromiso social.