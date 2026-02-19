CaixaBank concedió más de 1.400 millones de euros de financiación a clientes particulares de Baleares en 2025

Archivo - CaixaBank en Palma. - CAIXABANK - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank concedió 1.404 millones de euros de financiación a clientes particulares de Baleares a lo largo de 2025, según ha informado la entidad bancaria este jueves.

Esta cantidad supone un crecimiento del 43,1% respecto al año anterior y se divide en dos grandes grupos, la financiación hipotecaria por un lado y la financiación al consumo por otro.

La entidad concedió préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de 1.022 millones de euros, cifra que representa un incremento del 46,3% respecto al año anterior.

Destaca también la evolución del crédito al consumo, que durante el pasado año supuso la concesión de nuevas operaciones por 319 millones de euros, un 28,7% más que el año anterior.

El resto de los préstamos han supuesto casi 63 millones de euros, un 84% más que en 2024.

"Estos indicadores muestran que el consumo en las islas mantiene un ritmo sólido, y se prevé que la evolución favorable del mercado laboral y el aumento de la confianza de los consumidores continúen impulsándolo en los próximos años", ha indicado la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera.

Además, ha subrayado el compromiso del banco con "permanecer al lado de sus clientes, confiando en ellos y acompañándolos para que puedan llevar a cabo sus proyectos".