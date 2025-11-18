CaixaBank y elBullifoundation acercan la innovación gastronómica a las entidades sociales de Baleares

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y elBullifoundation han acercado la innovación gastronómica a las entidades sociales de Baleares, en un encuentro celebrado en la sede de la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera (Palma).

En una nota de prensa, CaixaBank ha informado que, en colaboración con elBullifoundation, ha reunido en Palma a entidades sociales de Baleares que desarrollan proyectos de restauración o formación en hostelería con colectivos vulnerables.

La sesión, celebrada en la sede de la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera, ha tenido como protagonista al reconocido chef y presidente de elBullifoundation, Ferran Adrià, quien ha compartido su visión sobre gastronomía, gestión y creatividad aplicadas a la restauración.

El objetivo de este encuentro ha sido impulsar la profesionalización de estas iniciativas sociales y fomentar nuevas oportunidades de inserción sociolaboral en el sector hostelero de las islas.

La charla ha contado además con la participación de la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera; del presidente de la Fundació Sa Nostra, Gabriel Lladó, y de representantes de diversas entidades sociales asistentes, quienes han podido dialogar con Ferran Adrià y plantearle cuestiones de su día a día intercambiando ideas y experiencias.

Durante la inauguración, Gabriel Lladó ha agradecido la labor de las entidades y ha destacando "el valor transformador que tiene la restauración como herramienta de integración social".

Por su parte María Cruz Rivera ha puesto en valor "el compromiso de CaixaBank con la inclusión y con el sector hostelero y social de las islas" y ha destacado que "la formación y la profesionalización deben llegar también a quienes más lo necesitan; las entidades sociales realizan una labor esencial acompañando a personas que buscan una oportunidad real en el mercado laboral". Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración entre el tercer sector, la iniciativa privada y el ámbito formativo para multiplicar el impacto social.

El reconocido chef y presidente de elBullifoundation, Ferran Adrià, ha insistido en la necesidad de "entender qué se hace y por qué se hace" como base para innovar y gestionar con éxito, y ha destacado que este tipo de iniciativas generan "un impacto que va mucho más allá de la cocina".

La jornada ha finalizado con un desayuno elaborado por algunas de las propias entidades participantes, que ha permitido mostrar el trabajo culinario y formativo que llevan a cabo en sus centros y proyectos de inserción.

Este encuentro forma parte del programa de colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation para impulsar la innovación, la gestión y la creatividad en el sector Food&Drinks, promoviendo a la vez la inclusión y el desarrollo personal a través de la restauración.

CAIXABANK Y EL BULLIFOUNDATION

CaixaBank y elBullifoundation unieron esfuerzos en el año 2015 para desarrollar proyectos conjuntos con un principal eje: la innovación. El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a ayudar a las iniciativas profesionales del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferran Centelles y de sus equipos. Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a clientes de la entidad financiera.

APOYO AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

A través de CaixaBank Food&Drinks, la entidad pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales "que se adaptan a sus necesidades específicas", así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que "les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria", ha destacado. El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Para potenciar la experiencia digital y ofrecer un valor añadido en el modelo de atención y de prestación de servicios, Food&Drinks se articula como "una comunidad de clientes que tienen acceso exclusivo a contenidos financieros y no financieros específicos para el sector". En un entorno digital creado exclusivamente para clientes de Food&Drinks en CaixaBankNow, los usuarios pueden visualizar todos los productos y servicios, y recibir un asesoramiento especializado de su gestor sin necesidad de desplazarse a la oficina.

La comunidad Food&Drinks, además, tiene a su disposición contenidos como formaciones, charlas, asesoramiento empresarial, así como acceso a productos de partners estratégicos del sector en mejores condiciones.