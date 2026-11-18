CaixaBank repartirá más de 1.700 regalos a niños y personas mayores vulnerables en Baleares - CAIXABANK

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank repartirá más de 1.700 reglaos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad en Baleares a través de su programa 'El árbol de los sueños'.

La iniciativa solidaria, que llega este año a su novena edición, pone el foco en la cadena colaborativa que crean empleados, clientes particulares y clientes empresas, junto a entidades sociales.

Según ha destacado CaixaBank en una nota de prensa, el objetivo común es que niños en situación de vulnerabilidad y personas mayores que viven en residencias o pueden encontrarse en situación de soledad no deseada vean cumplidos sus deseos y reciban el regal que quieren en las fiestas navideñas.

El 'Árbol de los Sueños' se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank en Baleares, que disponen desde este 18 de noviembre de un total de 1.664 cartas escritas por niños de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Además, el programa ha incorporado en las Islas las cartas de otras 84 personas mayores que viven en albergues públicos para personas sin hogar y que se distribuirán entre empresas clientes del banco.

Los clientes de la entidad financiera que quieran participar en la iniciativa deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño en la que detallará el regalo concreto que desea para estas fiestas navideñas.

Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 11 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros. En las Islas, la iniciativa cuenta con la implicación de 27 empresas y entidades.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las más de 19 entidades sociales colaboradoras en el archipiélago organizarán la recogida y reparto de los regalos para "convertir en realidad la ilusión de los participantes", teniendo en cuenta que para muchas familias este puede ser el único regalo que reciben.

La imagen de 'El árbol de los sueños' en esta edición ha sido furto de una acción colaborativa llevada a cabo entre 200 niños, personas mayores, usuarios de entidades sociales y el colectivo artístico Boa Mistura.

A nivel nacional, la iniciativa prevé repartir este año más de 37.000 cartas, el doble que el año pasado, que se distribuirán entre empresas clientes del banco.