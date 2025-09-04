CaixaForum Palma acogerá cuatro exposiciones esta temporada sobre arte y naturaleza, el color y Javier y Rafa Forteza

La gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir, y la directora del área de exposiciones, colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", Isabel Salgado, en la rueda de prensa de presentación de la temporada. - EUROPA PRESS

La sede de Palma recibió en la temporada anterior 250.000 personas, tanto en experiencias culturales como exposiciones

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Palma acogerá esta nueva temporada 2025/2026 cuatro exposiciones sobre el arte y la naturaleza, el color y Javier y Rafa Forteza, entre otras actividades y talleres pensados para todos los públicos.

Así lo han detallado la gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir, y la directora del área de exposiciones, colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", Isabel Salgado, en una rueda de prensa para presentar la nueva temporada de exposiciones.

La primera muestra, 'Rumors infundats. Javier i Rafa Forteza', se inaugurará coincidiendo con la Nit de l'Art y se trata de la primera muestra conjunta entre ambos artistas. Cuenta con la colaboración de Es Baluard y se presenta como una experiencia sensorial en la que el espectador "es libre de imaginar".

A principios de octubre, CaixaForum Palma acogerá la exposición 'Art i natura, Un segle de biomorfisme', que incluirá pintura, escultura, fotografía, cine, diseño y arquitectura.

Esta temporada acogerá también una muestra sobre el color, bajo el título 'Colors del món' y en colaboración con National Geographic, así como la exposición 'Zuloaga / Angalada - Camarasa. Dues visiones de la modernitat', un diálogo entre ambos artistas.

Según han destacado en la rueda de prensa, durante la temporada 2024/2025 CaixaForum Palma recibió a un total de 250.000 personas. En concreto, 190.000 personas participaron en una experiencia cultural y otras 128.000 personas visitaron las exposiciones. El objetivo para esta nueva temporada es alcanzar los 300.000 visitantes.

El público que visita la sede en Palma es mayoritariamente residente, de hecho, han explicado que el visitante turístico no alcanza el 3 por ciento del total.