CaixaForum Palma estrena este domingo un cineclub para reflexionar sobre temáticas sociales

Ciclo 'Temps de cinema: El cineclub de CaixaForum' - CAIXAFORUM

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Palma estrenará este domingo, 15 de febrero, el ciclo 'Temps de cinema: El cineclub de CaixaForum' que proyectará películas sobre temas de carácter humanista y social.

Este ciclo, que se alargará hasta el 3 de mayo, presenta una combinación de clásicos con títulos contemporáneos que interpelan a la sociedad, según han señalado desde la Fundación "la Caixa" en una nota de prensa.

Así, cada propuesta del cineclub aborda un tema humanista y social --infancia, memoria, migraciones, guerra, belleza y familia-- que invitará a los espectadores a "redescubrir el poder del séptimo arte como espejo de la vida y del mundo y como oportunidad para el diálogo".

La actividad se organiza en ciclos de cuatro películas y tendrá una presencia continuada a lo largo de todo el curso con una sesión al mes.

El primer ciclo, dedicado a la infancia y al paso a la madurez, incluye tres proyecciones que abordan la temática desde diferentes perspectivas y una cuarta sesión especial en formato de cine concierto.

Además, en cada sesión participará el cineasta y director en Comunicación, Ricard Mamblona, que ofrecerá las claves para disfrutar plenamente de la película y abrir un debate con el público.

Las películas seleccionadas, han explicado, muestran experiencias universales como la amistad, el miedo, la pérdida o el primer acto de valentía vividos con la intensidad de los primeros años de vida.

La primera sesión comenzará este domingo con 'Los 400 golpes', mientras que el domingo 15 de marzo será el turno de la película 'La vida es bella'.

Igualmente, el domingo 19 de abril se proyectará el largometraje 'Las niñas' y el domingo 3 de mayo se cerrará el ciclo con la proyección de 'I tanmateix hem nascut'. Esta última sesión se presentará en formato cine concierto e incluirá el acompañamiento musical en directo de Caspervek Ensemble en formación de cuarteto.

La Fundación "la Caixa" ha destacado que a través de esta programación el proyecto refuerza el papel de la cultura como motor de cohesión y transformación social y "construye una red viva de miradas y voces que alimentan una misma pasión", en referencia al cine como experiencia humana y compartida.