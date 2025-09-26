Cala Millor renueva su centro de turismo deportivo gracias a la aportación de 485.000 euros del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cala Millor está renovando su centro de turismo deportivo gracias a una aportación del Consell de Mallorca de 485.000 euros.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler y varios regidores del Consistorio, han visitado este viernes las obras.

Esta intervención, integrada dentro del proyecto constructivo de mejora de la zona deportiva de Cala Millor, cuenta con una inversión total de 607.059 euros, de los que el Consell de Mallorca, a través del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), aportará 485.647 euros, el 80 por ciento del total, mientras que el resto está financiado por el Ayuntamiento de Sant Llorenç con fondos propios.

La actuación está dentro de la convocatoria de 2022 del CBAT para ejecutar con entidades locales y está coordinada por el Consell de Mallorca a través del CBAT, dependiente de la dirección insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, dirigida por Clara del Moral.

Las actuaciones principales incluyen la renovación de la iluminación del campo de fútbol, la instalación de nuevas gradas y asientos, la construcción de una cubierta parcial, un almacén y la pavimentación del perímetro de las gradas.

Todo ello con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de convertir Cala Millor en un referente del turismo deportivo en Mallorca.

Galmés ha destacado la importancia de esta actuación, ya que permitirá "dar respuesta a la gran demanda de turismo deportivo existente en la zona, así como la capacidad de desestacionalización de este segmento".

El alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, ha afirmado por su parte que este proyecto es un paso adelante para consolidar Cala Millor como destino de turismo deportivo de primer nivel.

"La inversión permitirá mejorar las instalaciones y dar respuesta a una demanda creciente que beneficia tanto a los deportistas como al conjunto del municipio", ha afirmado Soler.

El regidor de Turismo, Joan Mestre, ha remarcado que el turismo deportivo es clave para la desestacionalización y para diversificar la oferta turística del municipio, donde el turismo plural y deportivo puede hacer destacar ante otros destinos, ofreciendo espacios óptimos y de primer nivel. "Con este centro renovado, reforzamos la imagen de Cala Millor como destino que apuesta por la calidad y la innovación", ha concluido.