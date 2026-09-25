Cala en Porter se queda sin luz debido a una incidencia en la red de distribución de Endesa

Archivo - Cala en Porter, en Alaior, Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La urbanización de Cala en Porter de Menorca lleva desde la mañana de este viernes sin luz debido a una incidencia en la red de distribución, concretamente en un tramo de la línea aérea.

Según ha explicado Endesa a Europa Press, esta avería afecta a 1.561 clientes y se ha producido a las 10.40 horas de la mañana. Aún así, la empresa asegura que la incidencia ya se está reparando y que la reposición de subministro se efectuará pronto.

La avería ha tenido lugar en un tramo de media tensión en antena, es decir, en el final de la línea, lo que implica que no se pueda dar subministro a los usuarios afectados por vías alternativas o redes de respaldo y obliga a mantener la interrupción del servicio hasta que se complete la reparación física del cableado.

En este sentido, Endesa asegura que existe un proyecto en colaboración con el Consell de Menorca para crear un anillo que garantizará un doble subministro eléctrico. Esta infraestructura se ejecutará mediante la instalación de un cable subterráneo a lo largo de la carretera.