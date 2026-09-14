La caldera de biomasa del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares ya está operativa

Nueva caldera - CAIB

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La caldera de biomasa y el depósito de inercia de 5.000 litros para calentar el agua de las piscinas del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib) ya se encuentra completamente operativa.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, esta actuación está enmarcada en el proyecto de modernización de las instalaciones del centro y ha sido financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos Next Generation EU.

La caldera, con una potencia de 500 kW, permite actualmente calentar la piscina cubierta y, en una segunda fase, hará lo mismo con la piscina exterior de 50 metros una vez ésta esté cubierta. Las actuales calderas de gas natural quedarán como sistema de apoyo en caso de avería o mantenimiento.

Según el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, con la puesta en funcionamiento de la caldera, el centro se convierte en "un espacio más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, a la vez que mejora los servicios a los deportistas".

La operatividad de la caldera ha permitido una reducción superior al 90% en la demanda de energía primaria no renovable.