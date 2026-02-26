Calvià y Llucmajor prohibirán el burka y el niqab en dependencias municipales

Archivo - Varias personas tras la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr, en la explanada de Loma Colmenar, a 31 de marzo de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Calvià y Llucmajor han aprobado prohibir la entrada con burka o niqab en las dependencias municipales, tal y como recogían dos propuestas de Vox y PP, respectivamente.

La formación de los de Santiago Abascal ha destacado en una nota de prensa la aprobación de las mociones en estos ayuntamientos, que ha calificado como "un nuevo logro político".

En el caso de Llucmajor, se ha aprobado la iniciativa del PP incorporando una enmienda de Vox. Según la portavoz de este último grupo, Margarita Palmer, supone "un paso firme para garantizar que en las dependencias municipales se respete un principio básico: la identificación visual del rostro por razones de seguridad".

La moción fue aprobada con los votos favorables de los tres partidos que conforman el equipo de gobierno (VOX, PP y ASI) además de Llibertat Llucmajor y S'ULL.

La enmienda de Vox establece que no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con piezas que oculten total o parcialmente el rostro.

Esta condición se aplicará a todos los efectos, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda, quedando excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral.

Además, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a promover las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en edificios e instalaciones públicas.

"Vos ha vuelto a demostrar que no está en las instituciones para mirar hacia otro lado, estamos para garantizar la seguridad, la igualdad y el respeto a nuestras normas", ha dicho Palmer, agregando que "quien quiera acceder a un edificio público debe poder ser identificado".

La portavoz ha criticado la "incomprensible" abstención de PSOE y MÉS. "Se han abstenido sobre una medida razonable, neutral y aplicable a todos por igual", ha considerado.

Una propuesta similar de Vox ha salido adelante en Calvià, con el apoyo del PP y la asbtención del PSOE, para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro mediante prendas como el burka, el niqab u otras.

La iniciativa establece una condición "objetiva y funcional" de acceso, en concreto, "permitir la identificación visual del rostro en aquellos trámites y servicios municipales donde resulte imprescindible por razones de seguridad, verificación de identidad y correcto funcionamiento del servicio público".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Manuel Mas, ha considerado "incomprensible y profundamente irresponsable" que el PSOE se haya abstenido.

"Vox no va a permitir que en las dependencias municipales de Calvià se normalice la ocultación del rostro", ha dicho el portavoz, quien ha lamentado que los socialistas no hayan votado a favor de lo que él considera una medida "objetiva, proporcionada y necesaria".

La moción subraya que no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas que oculten total o parcialmente su rostro, salvo en supuestos debidamente justificados por razones médicas, de salud pública o seguridad laboral.

Asimismo, se encomienda a los servicios jurídicos municipales la elaboración de un protocolo que garantice seguridad jurídica y respeto a la legalidad, y se insta al Gobierno de España a establecer una regulación estatal "clara" en esta materia.