Cambia la tendencia en el mercado de la vivienda en Baleares: los alquileres caen al inicio del año

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler ha subido un 1,3% en enero en Baleares en comparación con el año anterior, aunque respecto a diciembre ha descendido un 0,6%, según datos de Fotocasa.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha subrayado que Baleares comienza 2026 a las puertas de un "cambio de tendencia definitivo".

"Tras años de subidas asfixiantes, el incremento interanual del 1,3% es prácticamente plano, lo que representa la segunda subida más baja del último año. Lo más destacable es que ya encadenamos cuatro descensos mensuales desde principios de 2025, situando el precio en 18,57 euro/m2", ha afirmado Matos, que ha añadido que los datos confirman que el mercado insular, uno de los más tensionados de España, está encontrando por fin su punto de equilibrio.

Por municipios, en cuatro de los seis municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

El orden de las ciudades de mayor o menor incremento interanual es Llucmajor (8,1%), Palma (4,5%), Ibiza (3,9%) y Calvià (2,3%).

Por otro lado, las ciudades en las que el precio del alquiler desciende en Santa Eulària des Riu (-19,8%) y Sant Josep de sa Talaia (-15,2%).