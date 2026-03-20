El cambio climático afecta a la reproducción del pez espada en Baleares, según el CSIC

El Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha advertido este viernes que el cambio climático está afectando a los hábitats de reproducción del pez espada. - IEO

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal científico del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha advertido este viernes que el cambio climático está afectando a los hábitats de reproducción del pez espada en el Mediterráneo occidental, lo que puede afectar a la evolución de la especie.

Según un estudio del CSIC en colaboración con el Sistema de Observación Costera de Baleares, en el hábitat del pez espada, que se localiza sobre todo cerca de las Islas, se ha observado un aumento de la temperatura hasta llegar a los 24 grados centígrados. Así, aunque el calentamiento ha ampliado el área donde pueden desarrollarse las larvas de saco vitelino de esta especie, los científicos advierten que estos cambios no deben interpretarse como una mejora.

De esta forma, los científicos han señalado que, aunque algunos indicadores del hábitat térmico resulten potencialmente favorables, los cambios que se dan en el conjunto del ecosistema introducen "una gran incertidumbre sobre la evolución futura del pez espada".

"Elementos clave como el descenso sostenido en la productividad superficial observado a partir de datos satélite de clorofila, pueden indicar un entorno menos favorable para las fases posteriores del desarrollo y la disponibilidad de presas", ha indicado la investigadora principal del estudio Pilar Tugores.

El estudio también revela que la presencia de larvas de pez espada se ha adelantado medio día por año entre 2004 y 2022 en el mar de Baleares, lo que los investigadores consideran "una clara señal de respuesta en el ciclo de vida de la especie al calentamiento superficial del agua".

"Este adelanto, aunque coherente con un contexto de aguas más cálidas, puede desajustar la sincronía entre las larvas y los periodos óptimos de disponibilidad de alimento, añadiendo otra capa de incertidumbre ecológica", han añadido.

Así, el equipo del CSIC ha concluido que el clima está transformando el hábitat reproductor y la fenología --ciclo de vida-- del pez espada, y piden más estrategias de gestión adaptativas, para responder a los cambios y a la incertidumbre sobre el futuro de las poblaciones explotadas en el Mediterráneo".

La investigación forma parte de la iniciativa de observatorio para el hábitat del atún mediterráneo del Subcomité de Ecosistemas y Pesquerías Accesorias de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), con el objetivo de monitorizar los efectos del medio ambiente en los grandes pelágicos.

El estudio ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) dentro del programa nacional de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común y por el proyecto 'Tunawave' del IEO.