Cambio de tiempo en Baleares: ¿Cuándo llegan las lluvias?

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tiempo en Baleares será estable, con cielo poco nuboso y viento moderado, hasta el domingo, cuando un frente frío provocará un cambio de tiempo con lluvias en todas las islas.

Según ha informado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Baleares, Miquel Gili, durante este jueves y viernes predominarán el viento en el norte de Mallorca y en Menorca y el cielo poco nuboso.

Concretamente, este jueves se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en Menorca y, por ello, está activo un aviso naranja por fenómenos costeros hasta las 16.00 horas. En Mallorca, el aviso es amarillo y estará activo hasta las 20.00 horas.

Las temperaturas no presentarán muchos cambios y los termómetros subirán hasta los 12 y 16 grados como máximo aunque, a partir del viernes, se registrará un descenso. Según ha explicado Gili, la disminución del viento provocará que las temperaturas nocturnas sean más frías.

Así, se activa un aviso amarillo en el sur e interior de Mallorca ante las temperaturas mínimas, que podrán bajar hasta -1 grados. El resto del viernes, las temperaturas diurnas subirán, con máximas de hasta 18 grados, situándose en los valores habituales para esta época del año.

La estabilidad predominará el sábado, con cielo poco nuboso y algunas nubes altas durante el mediodía. Asimismo, las temperaturas subirán ligeramente, mientras que el viento continuará siendo entre flojo y moderado.

Gili ha apuntado que el cambio importante llegará el domingo, con el paso de un frente frío por las Islas que provocará lluvias a partir del mediodía. Durante la madrugada las temperaturas mínimas subirán, aunque durante el día serán más frías.