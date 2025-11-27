Frío en Mallorca: alerta amarilla por temperaturas mínimas de -1ºC en el sur y el interior de la isla

Archivo - Heladas en el Parc Bit por las bajas temperaturas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0) del Plan Meteobal por temperaturas mínimas en Mallorca para este viernes, cuando se prevén temperaturas de hasta -1 grados en el interior y sur de la isla.

La activación del IG-0 responde al aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Mallorca, entre las 00.00 y las 08.00 horas.

Igualmente, se mantiene la alerta naranja (índice de gravedad 1) del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que se puedan producir fenómenos costeros, y la amarilla por viento en Menorca, según ha informado Emergencias en un mensaje en la red social X.

Cabe recordar que a partir del viernes se registrará un descenso de las temperaturas. Según Aemet, la disminución del viento provocará que las temperaturas nocturnas sean más frías durante la noche y primeras horas de la mañana.

El resto del viernes, las temperaturas diurnas subirán, con máximas de hasta 18 grados, situándose en los valores habituales para esta época del año.