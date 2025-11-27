Frío en Mallorca: alerta amarilla por temperaturas mínimas de -1ºC en el sur y el interior de la isla

   Emergencias ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0) del Plan Meteobal por temperaturas mínimas en Mallorca para este viernes, cuando se prevén temperaturas de hasta -1 grados en el interior y sur de la isla.

   La activación del IG-0 responde al aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Mallorca, entre las 00.00 y las 08.00 horas.

   Igualmente, se mantiene la alerta naranja (índice de gravedad 1) del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que se puedan producir fenómenos costeros, y la amarilla por viento en Menorca, según ha informado Emergencias en un mensaje en la red social X.

Cabe recordar que a partir del viernes se registrará un descenso de las temperaturas. Según Aemet, la disminución del viento provocará que las temperaturas nocturnas sean más frías durante la noche y primeras horas de la mañana.

El resto del viernes, las temperaturas diurnas subirán, con máximas de hasta 18 grados, situándose en los valores habituales para esta época del año.

