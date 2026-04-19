La caminata solidaria Magic Line recauda fondos para proyectos de la Fundación Sant Joan de Déu. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La caminata solidaria Magic Line ha recaudado fondos este domingo destinados a financiar proyectos de la Fundación Sant Joan de Déu destinados a la atención de personas sin hogar, al acompañamiento social, al apoyo a familias vulnerables, las terapias complementarias, la inclusión social o el trabajo comunitario en los barrios.

El Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha sido el punto de salida de una de las tres rutas. Este evento, que se celebra por equipos, ha contado también con una ruta accesible de tres kilómetros desde el Portitxol y otra marítima para vela adaptada.

Antes de la caminata, los participantes se marcaron un reto económico y durante meses organizaron acciones de captación en su entorno para conseguirlo.

Por parte de las instituciones, han participado, entre otros, la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, en representación del Consell de Mallorca; la consellera de Salud, Manuela García, y la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca.

"Hoy sumamos kilómetros de solidaridad para que nadie quede atrás. La movilización que impulsa Sant Joan de Déu nos recuerda que la cohesión social se construye con gestos concretos, con equipos que se organizan, recaudan y se ponen en marcha para transformar realidades", ha indicado la directora insular.

El Consell de Mallorca ha recordado que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tiene concertadas 109 plazas de promoción y recuperación de la autonomía funcional con Sant Joan de Déu, con el objetivo de reforzar su compromiso con un servicio de calidad y una mejora de la atención a las personas con discapacidad física sobrevenida.