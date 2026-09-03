Un camión choca contra varios coches en la Ma-13 y cuatro personas son trasladadas a Son Espases

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha chocado, este jueves sobre las 08.45 horas, contra varios coches en un accidente en el que se han visto implicados un total de siete vehículos y que ha provocado que cuatro personas hayan tenido que ser trasladas hasta el Hospital Son Espases, aunque ninguna ha sido herida grave.

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en la Ma-13, justo antes de la salida de Son Fuster, en sentido Palma.

Los vehículos afectados están ocupado el carril central y derecho de la autopista por lo que hay retenciones de hasta cuatro kilómetros en estos momentos, que llegan hasta la salida del Alcampo.

Un total de 12 personas han sido asistidas en el lugar y cuatro han sido trasladas a Son Espases por prevención, pero no revisten de gravedad.