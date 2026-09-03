La Ma-13 recupera la normalidad tras el accidente de un camión

Archivo - Ma-13 en una imagen de archivo - DGT - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ma-13 va recuperando la normalidad tras el accidente de este jueves en el que un camión ha chocado contra varios coches, implicando a un total de siete vehículos, a la altura de Son Fuster en sentido Palma, y las retenciones son ya de un kilómetro.

Así han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que esta mañana el suceso provocara retenciones de hasta cuatro kilómetros y llegaran hasta la salida del Alcampo.

Tras el accidente, los vehículos afectados habían quedado ocupando el carril central y derecho de la autopista.