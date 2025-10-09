El campamento de La Victòria contará con más de 1.000 plazas para el próximo verano, casi el doble que hasta ahora

Archivo - El campamento de La Victòria (Alcúdia, Mallorca). - CAIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ampliará las plazas del campamento de La Victòria, que actualmente cuenta con 642 plazas y pasará a las 1.005 para el verano de 2026, con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda que cada año supera la oferta.

Así lo ha anunciado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, en el pleno de este jueves en el que ha detallado que el Consell Executiu aprobó recientemente la puesta en marcha del expediente que permitirá ampliar las plazas y la duración del programa.

Según Fuster, se trata de un paso decisivo para reforzar una actividad emblemática que siempre ha contado con más solicitudes que plazas ofertadas y que ahora podrá "crecer sin perder su esencia".

"Los campamentos son el mejor ejemplo del ocio que queremos para nuestros jóvenes: saludable, basado en la convivencia, lejos del ruido diario y de las pantallas, con el foco puesto en disfrutar, hacer amigos y compartir actividades enriquecedoras", ha expuesto.

Hasta ahora, los campamentos de La Victòria se iniciaban a finales del mes de junio y finalizaban la primera semana de agosto. Con la ampliación, en el próximo vernao las actividades se prolongarán durante todo el mes de agosto y hasta el 5 de septiembre.

De este modo, se podrán ofrecer más turnos y garantizar que un mayor número de niños y jóvenes puedan disfrutar de esta experiencia. En concreto, están previstos 15 turnos semanales con 67 niños y jóvenes por cada turno.

Desde la institución insular han resaltado que este campamento, ubicado en Alcúdia, es una de las propuestas de ocio educativo más consolidadas de Mallorca en la que cada año participan centenares de jóvenes.