Los campamentos de la Victòria superan por primera vez las 1.000 plazas

Archivo - Campamentos de la Victòria - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ofrecerá este verano la mayor oferta de plazas de sus campamentos de la Victòria, en Alcúdia, con un total de 1.005 plazas, prácticamente el doble de las que se ofertaban hasta ahora.

El incremento permitirá ampliar la actividad durante prácticamente todo el verano, desde finales de junio hasta principios de septiembre, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Las preinscripciones se abrirán el próximo lunes, 18 de mayo, y permanecerán disponibles hasta el 27 de mayo a través de la página web del Consell de Mallorca.

Los campamentos se desarrollarán en 15 turnos dirigidos a niños y jóvenes de entre nueve y 16 años, distribuidos por franjas de edad.

Cada turno contará con 67 plazas, de las que cinco estarán bonificadas para familias usuarias de servicios sociales y menores en situación de especial vulnerabilidad, con una reducción del 50 por ciento del precio del campamento.

Además, dos plazas de cada turno estarán reservadas para participantes con dependencia reconocida. En caso de que algunas de estas plazas reservadas no se ocupen, pasarán a incorporarse al resto de participantes de cada turno.

El precio por participante será de 103,95 euros en la modalidad ordinaria y de 52,01 euros en las plazas bonificadas.

La programación de estos campamentos combina actividades deportivas, juegos cooperativos, dinámicas de grupo, talleres creativos, actividades acuáticas, juegos de orientación, tiro con arco, 'slackline' y veladas nocturnas.

Todo ello se complementará con propuestas centradas en la convivencia, la educación emocional y el contacto con el entorno natural, dentro de un proyecto educativo que este año girará en torno al eje temático 'Los elementos naturales como fuente de crecimiento'.

En cuanto a los turnos, se distribuirán entre el 28 de junio y el 5 de septiembre. Asimismo, habrá dos turnos cada semana en julio y un turno en agosto. Los campamentos comenzarán los domingos y finalizarán los sábados.

Una vez finalice el plazo de preinscripción, el Consell de Mallorca publicará el listado definitivo de admitidos al sorteo, asignando a cada solicitud un número de participación.

Posteriormente, se celebrará un sorteo público para adjudicar las plazas de cada turno y, una vez resuelto, se publicarán las listas definitivas de participantes admitidos y las listas de espera correspondientes.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que el Consell hace una apuesta "muy importante" para que más familias de Mallorca puedan acceder a unos campamentos que, ha subrayado, "forman parte del verano de muchas generaciones de jóvenes de la isla".

El aumento de plazas responde a la elevada demanda que registran cada año los campamentos, ha explicado Fuster, insistiendo en que refuerza la apuesta de la institución por "un ocio educativo de calidad, vinculado a la convivencia, la naturaleza y los valores".