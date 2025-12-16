La campaña de vacunación contra la gripe en el Parlament inmuniza a 67 miembros del Govern, diputados y personal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se vacuna contra la gripe en el Parlament - CAIB

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha llevado este martes la vacunación contra la gripe al último pleno del Parlament, inmunizando a un total de 67 personas durante la mañana.

Un equipo vacunador formado por tres enfermeras de atención primaria se ha desplazado a la Cámara para acercar la inmunización a diputados, consellers, asesores y periodistas habituales cada martes del pleno que así lo han decidido.

Según ha informado la Conselleria en nota de prensa, la vacunación se ha llevado a cabo desde las 09.00 hasta las 13.00 horas. Estaban invitados a la inmunización los miembros del Govern, diputados, consellers, asesores y periodistas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido una de las personas que se ha vacunado contra la gripe, animando a sus compañeros y a la ciudadanía en general a inmunizarse. Finalmente, han sido 67 las personas que se han vacunado durante esta jornada extraordinaria.

SALUD RECURDA LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

La Conselleria recuerda que la mejor protección contra la gripe estacional es la vacunación, incidiendo en la mayor incidencia de la gripe detectada la pasada semana, cuando el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas informó de que Baleares continuaba en una fase ascendente de la onda epidémica de gripe.

En la semana 49 del año --que contabiliza los casos registrados entre el 1 y el 7 de diciembre-- se registraron 65 contagios por cada 100.000 habitantes frente a los 37,3 contagios por ese mismo segmento poblacional en la semana precedente.

En esta fase epidémica, Salud recomienda las habituales medidas de control de la transmisión como que las personas con síntomas usen mascarilla quirúrgica, reduzcan las interacciones sociales y adopten medidas de higiene respiratoria y de manos durante los días posteriores al inicio de síntomas. Estas medidas deben extremarse si van a tener contacto con personas vulnerables.

Así, se recomienda a los ciudadanos con síntomas que se pongan la mascarilla siempre que accedan a un hospital o centro de salud, a una residencia o a lugares donde se concentren un gran número de personas, como el transporte público o un centro comercial.

Los últimos datos confirman que en esta temporada 2025-2026 el nivel de difusión del virus estacional se ha adelantado en torno a unas cuatro semanas, por lo que es probable que el pico epidémico pueda registrarse durante las fechas navideñas.

Por ello, Salud vuelve a recordar la importancia de la vacunación antigripal al inicio del periodo epidémico, así como facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un corto periodo de tiempo.

Para adelantarse al previsible aumento de ingresos y a la afluencia de casos a los servicios de Urgencias, el Servicio de Salud tiene en marcha un plan de contingencia que prevé la activación de 215 camas hospitalarias para responder al incremento de la demanda asistencial por los virus respiratorios.