El campo de aprendizaje Son Ferriol celebra su 40º aniversario como un entorno para acercar el alumnado a la agricultura

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha celebrado este miércoles el 40º aniversario del campo de aprendizaje de Son Ferriol, un recurso que busca acercar la agricultura a los alumnos de infantil y primaria.

En el acto de conmemoración, conseller del ramo, Antoni Vera, ha subrayado que los campos de aprendizaje funcionan como un refuerzo curricular para los estudiantes. En el caso del de Son Ferriol, ha dicho, es una herramienta que "ha acercado a los alumnos de ciudad a la tierra y los animales".

El campo de aprendizaje de Son Ferriol, que hoy visitan un grupo de alumnos del CEIP Costa i Llobera de Pollença, cuenta con un espacio con animales, huerto y talleres de cocina, entre otras actividades.

La conmemoración, a la cual también ha asistido la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, se ha iniciado con la participación de los alumnos del CEIP Miquel Costa i Llobera de Pollença.

Posteriormente, ha tenido lugar el acto institucional, con las intervenciones del conseller y del profesorado del campo de aprendizaje, que han hecho un repaso a la trayectoria del centro y a su papel dentro del sistema educativo de Baleares.

Durante su intervención, Vera ha remarcado que el campo de aprendizaje de Son Ferriol, activo desde el curso 1986-1987, ha sido durante 40 años un referente en educación ambiental y en metodologías basadas en la experiencia directa.

Igualmente, ha resaltado que se trata del segundo campo de aprendizaje que se puso en funcionamiento en las Islas, destacando también su estrecha vinculación con el alumnado de zonas urbanas, al que ha ofrecido una manera diferente de aprender fuera del aula.

En este sentido, ha puesto el acento en la importancia de los campos de aprendizaje como servicios educativos que permiten trabajar contenidos transversales en entornos singulares, fomentando una educación más vivencial, significativa y conectada con el entorno natural.

Así, el conseller ha agradecido la labor de los equipos docentes que han hecho posible la continuidad del proyecto durante estas cuatro décadas.

La jornada ha continuado con diversas actividades educativas en el campo, como la visita a los animales y talleres prácticos, en los que el alumnado ha participado activamente y ha aprendido a través de la observación y la manipulación directa.