El campo mallorquín sale a la calle este jueves en contra del acuerdo con Mercosur en dos tractoradas separadas

Archivo - Vista general de los tractores durante una manifestación por el centro de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de Mallorca saldrán a la calle este jueves y sacarán los tractores en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Lo harán de forma separada en dos protestas convocadas por diferentes organizaciones agrarias en Ariany y en Palma, ambas a partir de las 10.00 horas.

Así, Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) han convocado una tractorada en forma de marcha lenta por Palma, mientras que UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja han organizado una tractorada en Ariany.

En el primer caso, la protesta arrancará a las 10.00 horas frente a la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, donde se hará una pitada, y seguirá hacia el polígono de Son Morro, donde está la sede de Agama, pasando por la calle del Ter, calle del Gesamí y camino Salard.

Está previsto que la marcha finalice frente a Mercapalma, que a juicio de las organizaciones agrarias representa "todo lo que no es Mercosur".

Los organizadores, además de expresar su rechazado al tratado con Mercosur, reivindican defender el producto local, reducir la burocracia, posicionarse en contra de los recortes de la PAC y reclamar un acceso universal a las ayudas.

Por otro lado, en Ariany se ha convocado una concentración, que se prevé que comience a las 10.00 horas, para reclamar soluciones "reales y urgentes" ante la situación crítica que, aseguran, vive el sector ante el futuro de PAC y el acuerdo UE-Mercosur.

El objetivo es hacer visible el malestar del campo y exigir cambios profundos en las políticas agrarias europeas y estatales. A la concentración asistirán los payeses con sus tractores y maquinaria agrícola y se leerá un manifiesto con las reivindicaciones del sector agroalimentario de Mallorca.

Sobre la PAC, las organizaciones han denunciado que deja de ser una política "realmente común", permitiendo que cada estado miembro la diseñe de forma diferente. A su parecer, esto rompe la unidad del mercado y genera competencia desleal entre agricultores europeos.

Además, han lamentado, se añaden recortes presupuestarios, "falta de claridad" en la financiación y el riesgo de que la PAC quede "diluida" dentro de presupuestos generales, así como una normativa "cada vez más compleja y dispersa".

Sobre el acuerdo con Mercosur, estas organizaciones rechazan que permita la entrada de productos agroalimentarios producidos con normas sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal inferiores a las exigidas en la Unión Europea.