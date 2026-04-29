Cañadas "no estuvo pendiente" de la derogación del decreto de la prórroga de los alquileres en el Congreso

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reconocido que este martes "no estuvo pendiente" de la votación en el Congreso, que no convalidó el decreto-ley que permitía la prórroga de contratos de alquiler.

Así lo ha indicado la representante de la formación, a preguntas de los medios formuladas en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, en la que también ha admitido que "no sabía" lo que se había tumbado, ya que "no se había leído" la propuesta concreta.

Por el contrario, ha planteado que las iniciativas de Vox pasan por "no dar ayudas" o que se den "ayudas puntuales a los nacionales" y liberalizar la mayor superficie de suelo posible, puesto que, a su modo de ver, lo que se necesitaría es "construir".

"Libera, construye y deja de dar ayudas, que se está creando un país de subvencionados y de gente que vive de unas pagas que no se crea personas autónomas o que se valgan por sí mismas con su sueldo", ha aseverado.