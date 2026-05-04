Cañadas (Vox) defiende que el vicepresidente del Consell de Mallorca no hace un uso irregular de los coches oficiales

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. - EUROPA PRESS

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha defendido que el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, no hace un uso irregular de los coches oficiales de la institución.

Según Cañadas, cuando el vicepresidente tiene actos en municipios que están más cerca de su domicilio y lejos de Palma, no se desplaza hasta el Palau del Consell para "aparcar el coche y volver atrás". "Se trata de eficiencia económica", ha dicho.

Así lo ha defendido la portavoz en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por la polémica generada este fin de semana sobre el uso de estos vehículos por parte de Bestard, para quien MÉS ha pedido su dimisión.

"Se levanta a las 05.00 de la mañana y empieza a las 06.00 y a veces son las 00.00 horas caundo termina su jornada laboral", ha sostenido, a la vez que ha cargado contra MÉS por hacer "estas acusaciones impresentables".

En referencia a este grupo, ha deslizado que "lo que los ciudadanos no merecen es que sus compañeros carguen el coche eléctrico de su propiedad en las instalaciones públicas que dispone el Parlament o el Consell".