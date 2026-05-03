MÉS per Mallorca pide la dimisión de Bestard por un "uso irregular" de los coches oficiales del Consell de Mallorca

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en una foto de archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado la dimisión "inmediata" del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por un supuesto "uso irregular" de los coches oficiales para "desplazamientos personales y actividades de partido".

La formación ecosoberanista ha reaccionado de esta manera a la información publicada por el periódico 'Última Hora' sobre esta cuestión, por lo que ha considerado que los hechos son de una "extrema gravedad" y han acusado a Bestard de una "patrimonialización intolerable de los recursos públicos".

En un comunicado, MÉS per Mallorca ha advertido que no se trata solo de una "posible vulneración de la normativa interna" del Consell, sino también de un comportamiento "incompatible con la ejemplaridad y la responsabilidad institucional que se exige a cualquier cargo público".

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que, si estas informaciones se confirman, sería un "escándalo institucional de primer orden".

"Es inadmisible que quien tiene que defender los recursos públicos los utilice como si fueran patrimonio privado. Los coches oficiales son para la actividad institucional no para ir a actos de partido, ni para quedarse estacionados delante de su casa durante días", ha señalado Perelló.

Asimismo, han resaltado que, según las informaciones publicadas, algunos de los vehículos "circularían sin la rotulación corporativa obligatoria", hecho que apunta a "una clara voluntad de ocultación y de evitar el control público".

Por este motivo, la formación ha exigido al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que actúe de manera "inmediata", puesto que, a su modo de ver, "no puede continuar callado, ni mirar hacia otro lado". "Si Bestard no dimite este domingo, el presidente del Consell tiene la obligación política de destituirlo", ha remarcado Perelló.

Además, MÉS per Mallorca ha avanzado que registrará una batería de peticiones de información para aclarar el alcance real de los hechos. Entre otras cuestiones, la formación solicitará copia de las fichas y registros diarios que rellenan los chóferes de la institución, con los desplazamientos efectuados con vehículos oficiales.

"MÉS quiere saber qué uso ha hecho Bestard y también qué uso hace el resto de miembros del equipo de gobierno. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos y si se han utilizado de manera indebida", ha concluido.