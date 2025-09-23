Cañadas (Vox), en el Parlament: "Misericordia y amparo para los de aquí y, si sobra, para los de fuera"

Archivo - La portavoz de Vox en el parlament Balear, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Vox rechaza una enmienda del PP para introducir el rechazo al reparto de menores migrantes de otras CCAA

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes con el apoyo del PP una iniciativa de Vox para reclamar que se firmen acuerdos para devolver a menores migrantes con sus familias a sus países de origen y durante la cual la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamado "misericordia y amparo para los de aquí y, si sobra, para los de fuera" insistiendo en que a través de las fronteras "se cuelan terroristas".

La portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara autonómica ha defendido su propuesta y ha acusado a las instituciones de "mantener secuestrados" a menores que tienen familias y con las que se comunican nada más llegar al archipiélago.

"Este hecho se tendría que investigar si no fuera porque hay un gobierno y una oposición cumpliendo con la criminal Agenda 2030", ha indicado.

Cañadas ha criticado que se mantenga a los menores en guetos --así se ha referido a los centros de acogida-- donde abundan, según ha asegurado, episodios de violencia, abusos y drogadicción.

Para la portavoz de Vox, el reparto autonómico no soluciona el problema. "No es sostenible ni justo ni para los menores ni para los ciudadanos. No podemos asumir lo que corresponde al Estado", ha continuado.

La portavoz de Vox ha reclamado una política al retorno de los menores y ha criticado que "no haya dinero para pensiones mientras no corren peligro las pagas a ilegales".

"Algún día, todos los que silencian, ocultan y financian esta invasión tendrán que dar cuentas ante la justicia y, lo que es peor, ante un pueblo harto y desprotegido", ha concluido.

Por parte del PP, el diputado Pedro Álvarez ha señalado que la proposición de Vox está fundamentada en la legislación vigente y sobre el interés superior del menor. En este punto ha enmarcada la enmienda sobre el reparto. "La mejor protección es un entorno familiar estable y seguro y, en todo caso, la acogida debe recaer en los servicios sociales de los países de origen. Sólo como último recurso se tiene que mantener la tutela en otro país", ha apuntado.

El PP ha intentado introducir, vía enmienda, la reclamación al Govern de que recurra a todas las vías legales posibles para frenar la acogida de menores migrantes procedentes de otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, Vox la ha rechazado, aunque los 'populares' han mantenido su foto favorable al punto único de la iniciativa.

Cañadas ha rechazado que los menores migrantes africanos lleguen de países en guerra, a diferencia de los niños ucranianos.

La diputada del PSIB Teresa Suárez ha lamentado el cinismo de Vox hablando de los menores como "paquetes que se devuelven al remitente". Suárez ha argumentado que 700 menores no colapsan los servicios públicos de una CCAA como Baleares y ha recordado que España acogió sin problemas a 75.000 personas tras la invasión de Ucrania.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha expresado su preocupación por la insistencia de Vox en crear un marco mental de miedo ante una invasión que se traduzca en intolerancia. "Nos quieren situar en un estado ficticio de competición entre los seres humanos. Nos quieren hacer creer que los pobres de solemnidad son una amenaza para las arcas públicas", ha indicado.

Por parte de Unidas Podemos, el diputado José María García, ha criticado la falta de empatía y misericordia de Vox.

Cañadas, en su réplica ha defendido "misericordia primero para los de aquí y luego, si sobra, para los de fuera". "Nosotros lo tenemos claro, todos los menas con sus padres, que es donde tienen que estar, y los que invaden nuestras fronteras, a sus países de origen", ha afirmado.

La portavoz de Vox ha rechazado las acusaciones de racismo: "Los derechos los tienen primero los de aquí, los españoles, no los de fuera. Primero los derechos los tenemos los ciudadanos de aquí".