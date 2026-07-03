Cancelado el concierto de Beret en Menorca previsto para el 21 de agosto

Archivo - El cantante Beret actúa en un festival - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, no actuará finalmente en el Ukalari Menorca Live después de que se haya cancelado su concierto previsto para el 21 de agosto sobre este escenario.

Aunque no se ha hecho alusión expresa desde la organización del festival a los motivos de esta cancelación, todo a punta a que se debe a la polémica que rodea a Beret, que el pasado 11 de junio fue detenido por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril y posteriormente puesto en libertad provisional.

El festival ha informado de la cancelación en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha trasladado su "máximo respeto hacia todas las personas implicadas" y su "deseo de que esta situación pueda resolverse lo antes posible".

"Somos plenamente conscientes de la ilusión con la que muchas personas esperaban este concierto y lamentamos profundamente las molestias y la decepción que esta noticia pueda ocasionar", ha añadido.