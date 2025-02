Caravanistas protestarán este sábado contra la ordenanza de Cort que limita el uso de las autocaravanas como vivienda

PALMA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Caravaning Oasis (A.C.O) y la Plataforma Autocaravanas Autónoma (La P.A.C.A) han convocado una marcha motorizada este sábado, a partir de las 18.00 horas, en Palma, contra la ordenanza de convivencia cívica, aprobada inicialmente el pasado 30 de enero, con los apoyos favorables del PP y Vox y el rechazo de la oposición, ya que ésta establece nuevas sanciones y regulaciones para limitar el uso de autocaravanas como viviendas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de A.C.O, Javier Fuster, ha explicado que la movilización, que comenzará a las 18.00 horas, frente al BricoDepot Palma, se ha convocado contra la ordenanza impulsada por el Ayuntamiento de Palma que, a su juicio, es "discriminatoria" tanto con quienes utilizan las autocaravanas para vivir como para quienes lo hacen para disfrutar de su tiempo de ocio.

Esto se debe, ha argumentado Fuster a que, pese a que la asociación que él preside, junto a La P.A.C.A, presidida por Jesús Gallardo, lograron que la ordenanza de convivencia cívica fuera modificada --inicialmente preveía la prohibición de pernoctar en las autocaravanas-- y ahora prohíbe pernoctar "de manera permanente", ésta norma ha sido "mal redactada" y "los policías deberán decidir qué plazo es pernoctación permanente y, por ende, sancionable".

En este sentido, los caravanistas han aclarado que ellos no defienden la acampada libre "entre otras cosas, por que está prohibida en todo el territorio". Pero, ha apostillado el presidente de A.C.O, sí que reivindican que se habiliten zonas adaptadas" para poder acampar en Palma, ya que "a día de hoy no existen lugares habilitados para tal fin" en esta ciudad, ha lamentado.

Sobre este aspecto, ha recordado Fuster, la instrucción 08V-74 de la DGT establece que una caravana es un vehículo que ha sido adaptado o construido para poder ser utilizado como vivienda temporal y, por tanto, la pernocta en vías urbanas sería posible en los lugares expresamente autorizados por los Ayuntamientos para tal fin.

Así, lo que reclaman los caravanistas es que "el Ayuntamiento de Palma habilite una zona específica donde sea posible pernoctar hasta que los servicios sociales municipales, que van con bastante retraso a la hora de atender las necesidades de colectivos vulnerables, se pongan al día, y den soluciones a quienes más lo necesitan".

Además, reivindican que el Ayuntamiento disponga de más servicios de llenado y vaciado de aguas.

"Estamos convencidos de que, si se consigue que el Ayuntamiento asuma estas reivindicaciones, será beneficioso para todos los usuarios de autocaravanas, tanto los que utilizan estos vehículos como vivienda, como los que lo hacen por ocio", ha concluido Fuster, lamentando que un grupo de caravanistas hayan decidido no sumarse a esta marcha motorizada al creer que "representa solo los intereses de los caravanistas por ocio, no de quienes viven en autocaravanas porque no pueden pagar el alquiler de una habitación en la ciudad".

Estos otros caravanistas, cuyo portavoz es Javier González, están pensando en constituirse como asociación, para tener presencia en los plenos municipales, y amenazan con acudir a la justicia, si el Ayuntamiento no les autoriza a pernoctar en sus vehículos, "como establece la instrucción 8V-74 de la DGT, siempre que se haga en los lugares expresamente autorizados por los Ayuntamientos para tal fin".

AFECTACIONES AL TRÁFICO CON MOTIVO DE ESTA MANIFESTACIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha informado que, con motivo de esta manifestación, que recorrerá la calle Camp de Deu; calle l'Hort de les Animes; rotonda Ma-20; calle Manacor; Avinguda Alexandre Rossello; Avinguda Comte Sallent; Avinguda Alemanya; Avinguda Portugal; calle Ramon i Cajal; Avinguda Argentina; calle Industria; calle de la llibertat; calle de la Dragonera; calle Joan Ripoll Trobat; Cami de la Vileta; calle Pasqual Ribot; Avinguda Argentina; Avinguda Adolfo Suarez; Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga; calle Joan Maragall; calle Manacor; Ma-15 y calle Camp de Deu, habrá una serie de afectaciones al tráfico rodado.

Concretamente, según han informado desde Cort, la Policía Local ha dispuesto un operativo en el que los agentes acompañarán y dirigirán a los caravanistas tanto en la cabecera como en la cola de la manifestación. Asimismo, se realizarán cortes de tráfico puntuales en las calles y vías colindantes por donde transcurra la marcha.