Las cárceles de Baleares pierden más de un centenar de funcionarios tras el último concurso de traslados

Archivo - Funcionarios protestan con carteles durante una concentración frente al Centro Penitenciario Brians 2, a 22 de marzo de 2024, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cárceles de Mallorca, Menorca y Eivissa han perdido más de un centenar de funcionarios como consecuencia del último concurso de traslados, según ha advertido Acaip UGT.

El sindicato, en un comunicado, ha mostrado su preocupación por un "importante movimiento de efectivos" que afectará de forma directa a los tres centros penitenciarios de Baleares.

Muchos de sus funcionarios han optado por trasladarse a cárceles de la Península, una "fuga de personal cualificado" que tendrá un impacto en "todas las áreas clave" y "comprometerá el normal funcionamiento de los centros".

En el centro penitenciario de Mallorca, según la relación de puestos de trabajo del Ministerio del Interior consultada por la organización sindical, hay 456 plazas de personal funcionario y 55 de personal laboral.

De la primera categoría hay 57 vacantes y de la segunda, 24. En el concurso de traslados de este mes de abril se han marchado 72 trabajadores y se han incorporado 15.

Algo parecido sucede en la cárcel de Menorca, donde hay 118 plazas de personal funcionario y diez de personal laboral, con 46 y siete vacantes, respectivamente. En el concurso de traslados se han ido 35 y han llegado cuatro.

En Eivissa hay 102 plazas de funcionario y nueve de personal laboral, con 35 y tres vacantes, respectivamente. El concurso de traslados se ha saldado con 29 salidas y dos incorporaciones.

La reducción de las plantillas, que entre los tres centros penitenciarios suman 115 funcionarios menos, generará un entorno "más tenso y vulnerable", provocará un aumento de las cargas de trabajo y la pérdida de la motivación laboral y supondrá riesgos tanto para la seguridad como para la operatividad.

A las dificultades para cubrir vacantes en Baleares, ha indicado el sindicato, se le suma la insularidad como "factor determinante" que pone trabas a la retención de personal y genera que la problemática se convierta en "estructural".