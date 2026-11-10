Los cargos públicos del PSIB se suman a la huelga y darán los ingresos de la jornada a una entidad social

Archivo - Los diputados del PSOE Iago Negueruela (i) y Marc Pons i Pons (d), en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los cargos del PSIB-PSOE que forman parte de las instituciones públicas de Baleares han acordado sumarse a la convocatoria de huelga general en defensa de salarios y pensiones dignas y el derecho a acceder a una vivienda digna.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, puesto que en instituciones como el Parlament, el Consell de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma no existe un mecanismo para descontar el salario de los políticos que hagan huelga, el PSIB donará todos los ingresos de los cargos públicos que secunden la huelga a una entidad social de las Islas, todavía por determinar.

Los socialistas han lamentado que las instituciones gobernadas por el PP no hayan querido aplazar las agendas. Un hecho que, han remarcado, hubiera "facilitado el ejercicio de la huelga a los trabajadores" de las instituciones.

Igualmente, el partido ha animado a toda la población a participar en las tres manifestaciones convocadas este miércoles en Palma, Maó y Eivissa para "reivindicar salarios, pensiones y viviendas dignas".