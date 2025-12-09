Los contratos de alquiler que se revisen en 2026 se encarecerán una media de 1.735 euros anuales

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La renovación del contrato de alquiler en 2026 para un hogar con una renta mediana tendría un impacto anual de 1.735 euros a precio de mercado en el conjunto de España, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a los que ha tenido acceso Europa Press.

Según las cifras recabadas por el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, los 632.369 contratos que finalizan en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas, si bien serían 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Los cálculos del Ministerio apuntan a un encarecimiento medio de las rentas de alquiler en unos 1.735 euros, aunque las cifras son muy heterogéneas entre comunidades autónomas. De hecho, el informe advierte de que en el caso de Baleares el encarecimiento alcanzaría los 4.615 euros, la cifra más elevada del país.

Le siguen la Comunidad Valenciana, con rentas 2.686,05 euros más caras; Canarias (2.267,44 euros); la Comunidad de Madrid (2.042,04 euros); Cantabria (1.969,15 euros); Andalucía (1.952,04 euros); La Rioja (1.408,02 euros); Castilla La Mancha (1.130,81 euros); Asturias (1.087,20 euros) y la Región de Murcia (1.012,95 euros).

Por debajo de los 1.000 euros se sitúan Galicia (980,37 euros); Extremadura (960,77 euros); Castilla y León (902,22 euros); Aragón (831,61 euros); Ceuta (784,07 euros) y Melilla (328,65 euros).

Cataluña queda excluida de los cálculos por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. Asimismo, se excluyen el País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.

En cuanto a los contratos, el mayor número de contratos a expirar se da en Madrid (145.881), Comunidad que también aglutina el mayor número de personas afectadas (404.090), según la estimación de contratos suscritos a partir de los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Le sigue Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 contratos y 213.728 afectados) y Comunidad Valenciana (62.523 contratos y 155.057 personas).

Según los informes de precios de Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha experimentado un incremento acumulado muy acentuado, ya que, a escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,8 euros por metro cuadrado a 14,5 euros, lo que supone una subida del 34,3% de media.

Además, las estimaciones derivadas de los microdatos de la última Encuesta de Condiciones de Vida reflejan que el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de su renta disponible total al pago de la vivienda.

Por todo ello, Sumar defiende una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC para proteger a los inquilinos de la escalada de los precios del alquiler y posibilitar los proyectos de vida de la ciudadanía.

Fuentes de Sumar han señalado a Europa Press que siguen a la espera de una respuesta de su socio de Gobierno, el PSOE, ante la propuesta una situación que afecta a más de un millón y medio de personas.

"Los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y concretamente del mercado del alquiler. Es una emergencia y nuestra obligación es actuar frente a ella, no resignarnos", han remarcado.