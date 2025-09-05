Carot se muestra "muy contento" con la sentencia del TSJIB que desestima que el 25% de clases sean en castellano

Archivo - El rector de la UIB, Jaume Carot. - A.COSTA/UIB - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, se ha mostrado "muy contento" con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que desestima la demanda interpuesta por Plis Educación para que el 25 por ciento del horario lectivo de los centros educativos se imparta en castellano.

Carot se ha sumado así a la Obra Cultural Balear (OCB) y al sindicato STEI, quienes en las últimas horas ya han mostrado su satisfacción por la resolución judicial conocida este jueves.

"Lo primero, eso que dicen los políticos: total respeto a las decisiones del poder judicial", ha dicho el rector de la UIB este jueves al ser preguntado al respecto por los periodistas.

En cualquier caso, ha reconocido estar "muy contento con la sentencia". "Nunca he entendido, y no entenderé, que se haga un problema de la lengua cuando esta no ha sido nunca un problema en esta tierra", ha zanjado.