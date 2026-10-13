El carril bici de la calle Blanquerna de Palma se comenzará a eliminar a principios de diciembre

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PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé que el carril bici de la calle Blanquerna comience a ser eliminado a principio del próximo mes de diciembre, una vez se haya habilitado una alternativa provisional en la calle 31 de Desembre.

Será esta misma semana, según ha informado el Consistorio en un comunicado, cuando comiencen los trabajos para llevar a cabo la actuación.

Está previsto que el nuevo carril bici provisional entre en funcionamiento a principios del próximo mes de diciembre, momento en el que se procederá a eliminar el de Blanquerna.

El nuevo itinerario provisional discurrirá por el lado de los números pares de la calle 31 de Desembre, continuará por la plaza de Abu Yahya y proseguirá por la calle Francesc Suau.

Esta solución permitirá trasladar la circulación ciclista a dicha calle mientras se tramita la implantación del trazado definitivo, que también discurrirá por la calle 31 de Diciembre, pero por el lado contrario.

Para ejecutar esta segunda fase, el Ayuntamiento llevará a cabo el proyecto y licitación de las obras del carril bici definitivo. Los trabajos incluirán la adecuación del espacio público y las actuaciones para acondicionar la vía y habilitar el nuevo trazado.

El cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad y dar respuesta a las demandas de vecinos y comerciantes de la zona, que habían solicitado la eliminación del carril bici de Blanquerna debido a los problemas de convivencia y seguridad que genera su paso por una calle peatonal.

La auditoría realizada por el área municipal de Movilidad identificó este tramo como uno de los principales puntos conflictivos de la red ciclista y planteó la necesidad de sustituirlo por un recorrido alternativo.