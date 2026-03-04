La Casa Museu de Baltasar Porcel se someterá a una renovación antes de su puesta en marcha

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Andratx, Estafnía Gonzalvo. - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museu de Baltasar Porcel, ubicada en Andratx, se someterá a una renovación integral antes de su puesta en marcha como espacio cultural y museístico.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern y el Ayuntamiento de Andratx han firmado este miércoles un convenio de colaboración para impulsar las actuaciones de reforma.

El acuerdo, según ha informado la Conselleria en un comunicado, prevé la redacción del proyecto de reforma integral, la dirección de las obras y la coordinación del equipo multidisciplinario necesario para llevar a cabo este proyecto.

El Ayuntamiento llevará a cabo el refuerzo del apuntalamiento existente y, en su caso, ensayos de carga. La Conselleria, por su parte, coordinará el equipo técnico necesario para llevar a cabo el proyecto.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern contará con un arquitecto, un arquitecto técnico y un ingeniero como personal propio, y contratará el servicio de calculista necesariao. El Consistorio aportará un arquitecto técnico, un arqueólogo, un historiador del arte, un restaurador y un coordinador de seguridad y salud para llevar adelante la actuación.

La institución municipal también facilitará la documentación técnica necesaria para la redacción del proyecto, como los planos del estado actual del inmueble, el estudio geotécnico del subsuelo o el estudio histórico del edificio.

El protocolo prevé igualmente la constitución de una comisión de seguimiento que actuará como órgano de coordinación y velará por el cumplimiento efectivo de las actuaciones previstas.