Presentación de la exposición 'Pelaires. Una història d'art' en el Casal Solleric - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric inaugurará este viernes (19.00 horas) la exposición Pelaires. Una història d'art', una muestra que recoge la trayectoria de la emblemática galería de Palma fundada en 1969 con una selección retrospectiva de 82 obras.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Palma con la colaboración de la Galería Pelaires, ha sido presentada este miércoles y se podrá visitar hasta el próximo 21 de enero.

En la convocatoria informativa, han estado presentes el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y los dos comisarios de la exposición: el actual director de Pelaires, Frederic Pinya, y el director del Casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta.

En la rueda de prensa, también ha asistido una representación de los artistas, galeristas y coleccionistas que, en algún momento, han mantenido una relación personal y profesional con Pelaires.

La exposición, ha destacado Cort en nota de prensa, ofrece una visión retrospectiva de la trayectoria de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad a través de la selección de 87 de las aproximadamente 11.000 obras firmadas por un total de más de 3.000 artistas que se han exhibido en este equipamiento desde que fue fundado por Pep Pinya y Nini Quetglas.

Durante su intervención, el regidor de Cultura ha afirmado que la inauguración "constituirá una cita extraordinariamente importante" para la Galería Pelaires, el Casal Solleric, el Ayuntamiento y para "todo el mundo de la cultura".

Bonet ha destacado la labor desarrollada por Pep Pinya y su relevo generacional, su hijo, Frederic Pinya, de quien ha asegurado que "ha conseguido, sin duda, mantener el nivel de calidad de Pelaires y su innegable proyección nacional e internacional".

El primer teniente de alcalde ha enumerado algunos de los aspectos más sustanciales del recorrido de Pelaires en el transcurso de las décadas, como el hecho de que se trata de la galería con una trayectoria regular e ininterrumpida más prolongada en el tiempo en España, así como la primera dedicada al arte contemporáneo que abrió sus puertas en Mallorca.

Durante todos estos años en activo, ha subrayado, Pelaires se ha caracterizado por organizar en Palma "exposiciones de artistas de indiscutible prestigio internacional, sin dejar de lado su firme e incondicional apoyo a los creadores jóvenes que están iniciando su carrera, y, de forma especial, a los autores vinculados al contexto de Baleares".

El espacio Pelaires, fundado en un local situado en la calle del mismo nombre, acogió, en su primera exposición, obras de Picasso, Tàpies, Mensa, y otros ilustres creadores.

Un año más tarde, en 1970, Joan Miró eligió Pelaires para llevar a cabo su primera exposición individual en Mallorca, iniciando una relación personal y profesional con el centro dirigido por Pep Pinya que se mantuvo inalterable hasta la muerte del maestro universal, en 1983.

La implicación de Miró fue decisiva para dotar al proyecto de la dimensión nacional e internacional que requería, haciendo efectiva, en los años sucesivos, la presencia de algunos de los más destacados maestros del siglo XX.

Uno de ellos fue Alexander Calder, que inauguró su exposición en 1972 y que nunca antes había presentado sus obras en España. Al autor norteamericano, que obsequió a la ciudad de Palma con una de sus esculturas, 'Nancy', le siguieron creadores de la talla de Henry Moore, Eduardo Chillida, Brossa, Christo, Clavé, Arroyo o Saura, además de Picasso y Miró.

Del genio nacido en Málaga, cabe destacar que, también en 1972, Pelaires presentó 'Picasso. Telas y grabados', en honor al 90 aniversario del artista, que moriría un año más tarde, en Francia.

En relación con Miró, el Ayuntamiento ha recordado que, un año después, Pelaires se situó al frente de la edición de la 'Sèrie Mallorca', una colección de 36 grabados que "supuso un punto de inflexión en la revitalización cultural y creativa de la isla".

Durante las siguientes décadas, artistas de renombre continuaron visitando Pelaires, y también lo hizo buena parte de la nueva generación destinada a transformar el panorama cultural de las Islas, como Ramon Canet, María Carbonero, Menéndez Rojas, Ferran García Sevilla, Rafa Forteza o José María Sicilia, entre otros muchos.

A principios de los 90, Pep Pinya reconvirtió el antiguo Palau de Can Verí, un edificio emblemático del casco antiguo de Palma que data del siglo XVII y que había acogido el antiguo convento de las Trinitarias, transformándolo en un espacio cultural contemporáneo que fue inaugurado por los Reyes con ocasión de la presentación de la exposición 'Pelaires, vint anys després'.

El entonces Centre Cultural Pelaires adoptó, con el paso del tiempo, la actual denominación de Galería Pelaires, prosiguiendo con la misma vocación que había estado presente en la evolución del proyecto a través de los años: cultura de calidad, grandes figuras internacionales y apoyo a los autores autóctonos.

A finales del decenio, coincidiendo con el 30 aniversario de la galería, el mundo cultural de Mallorca dio la bienvenida a las exposiciones individuales de Chillida, Tàpies y Miró.

Posteriormente, cuando Pelaires celebró sus 40 años, la artista alemana residente en Pollença Rebecca Horn y el creador de origen griego Jannis Kounellis presentaron un proyecto conjunto titulado 'Aigüestortes'.

Precisamente, Rebecca Horn volvió a ser el gran nombre propio del 50 aniversario de Pelaires, mediante una exposición conmemorativa que acogió también obras de Miró, Tàpies, Pistoletto, Kounellis, Calzolari o Marissa y Mario Merz.

La historia de la Galería Pelaires, ha precisado Cort, no se limita a haber sido la sede de grandes proyectos expositivos, sino que, al mismo tiempo, ha hecho efectiva su participación regular en las ferias de arte más relevantes del calendario anual.

Como ha recordado el regidor, la exposición "pretende ser un homenaje de gratitud a todos aquellos, y aquellas, que, en algún momento de la historia, han contribuido a llevar adelante un proyecto al que Pep Pinya supo dotar de carácter y personalidad".

Al margen de ser uno de los cofundadores de Pelaires, Pinya fue también uno de los principales impulsores de la feria ARCO, que celebró su primera edición en 1982, en el Palacio de Congresos de Madrid.

Del 2004 al 2013, presidió la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, siendo uno de los promotores de la 'Nit de l'Art', evento que celebró su primera edición en 1997.

El regidor ha afirmado que la ciudad de Palma "estaba en deuda con Pep Pinya y con toda la gran familia de la Galería Pelaires". "Con esta exposición queremos empezar a devolver aunque sea una mínima parte de todo lo que Pelaires, su cofundador, y también su continuador al frente de la galería, Frederic Pinya, han hecho y hacen por la progresión del arte y la cultura", ha concluido.