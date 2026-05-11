El Casal Solleric y Can Balaguer ofrecen esta semana cinco actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos

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PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric y Can Balaguer ofrecerán entre este jueves, 14 de mayo, y el próximo sábado, 23 de mayo, un total de cinco actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos.

Estos espacios de arte del Ayuntamiento de Palma se adhieren así al lema 'Museos uniendo un mundo dividido', propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para celebrar su día internacional.

Según ha subrayado el Casal Solleric en una nota de prensa, el objetivo de las propuestas es "conseguir la confluencia de toda la ciudadanía entorno a prácticas artísticas muy diversas" de la mano de Arquitectives.

La primera actividad se llevará a cabo este jueves a las 18.30 horas en el Casal Solleric, donde se celebrará una visita dialogada a la exposición 'Wunderkammer' de Joan Fontcuberta, comisariada por Iván de la Nuez.

Igualmente, este sábado (11.00 horas) Can Balaguer acogerá la visita taller 'Tothom a taula!', dirigida al público familiar, a partir de cinco años. Se trata de una actividad lúdica entorno a la exposición 'Tabla 0. Gabinete de curiosidades' sobre cómo el espacio influye en la percepción del arte.

También en Can Balaguer, como cada año, el próximo martes, 19 de mayo, a las 19.00 horas, se llevará a cabo un concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música de Palma que, dirigida por José Enrique Martínez, ha preparado un programa alrededor del mundo de los museos.

El próximo jueves, 21 de mayo, el Casal Solleric ofrecerá a las 18.30 horas una visita guiada a la exposición 'Holy', de Donna Ferrato, comisariada por Tomeu Coll. La muestra documenta más de 50 años de trabajo documental sobre las mujeres.

Finalmente, el próximo sábado, 23 de mayo, en el mismo centro, tendrá lugar la visita taller 'Davall les pedres' sobre la exposición 'Maneres de fixar el temps', de Clara Carvajal. La actividad propone una exploración del paso del tiempo a través de la geología, la fotografía y la experimentación con pigmentos naturales, dirigidas a familias para niños a partir de cinco años.