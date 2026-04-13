Casi 300.000 viajeros utilizaron el aeropuerto de Eivissa en marzo, un 3,2% más que en el mismo mes del pasado año

Archivo - Pasajeros esperan en los mostradores de facturación de su aerolínea - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EIVISSA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Eivissa contabilizó durante el mes de marzo un total de 296.119 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según ha informado este lunes Aena en un comunicado, de estos datos, un total de 244.172 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 2,5 por ciento menos que el año pasado.

Por su parte, 51.736 optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento del 42,6 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto ibicenco gestionó 3.263 movimientos de aeronaves entre despegues y aterrizajes, lo que supone un incremento del 4,5 por ciento en comparación con el mes de marzo de 2025.

Entre enero, febrero y marzo, un total de 702.658 pasajeros transitaron por el aeropuerto de Eivissa, un 1,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado. Durante estos tres meses se atendieron 8.267 vuelos, lo que representa una disminución del 0,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.