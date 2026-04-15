Casi 51.500 baleares viajaron al extranjero el pasado febrero, la mayoría a Francia e Italia

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51.499 residentes en Baleares viajaron al extranjero el pasado mes de febrero, la mayoría de ellos a países como Francia (7.099) e Italia (6.307).

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Francia e Italia, como destino preferente de los baleares, le siguieron Alemania (6.079), Reino Unido (4,326), Andorra (4.125), Portugual (2.989), Austria (1.649), Países Bajos (1.551), Marruecos (1.467) y Suiza (1.057).

Por lo que respecta al turismo interior, un total de 41.499 residentes en el archipiélago visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado mes de febrero.

A la cabeza estuvieron Cataluña (27.202) y Madrid (18.104), seguidas de la Comunidad Valenciana (14.674), Andalucía (11.477), Castilla-La Mancha (2.965), Galicia (2.784), Murcia (2.637), Castilla y León (2.365), País Vaco (2.277) y Canarias (1.850).

La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan Baleares, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025.

En ese periodo arribaron al archipiélago 207.317 turistas extranjeros, de los cuales la mayoría, 93.198, eran de nacionalidad alemana.