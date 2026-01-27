Casi 900 personas vulnerables de Baleares consiguen un contrato mediante un programa de la Fundación La Caixa - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 889 personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social de Baleares consiguieron un contrato laboral en 2025 mediante el programa de inclusión 'Incorpora' de la Fundación La Caixa.

De todas estas contrataciones, en las cuales han colaborado 407 empresas del archipiélago, 471 corresponden a mujeres, ha informado la fundación en un comunicado.

El programa 'Incorpora' nació en 2006 con el objetivo de reducir las brechas en el acceso al empleo que crean factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud.

En el último año, el programa ha puesto el foco en la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11%, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales como la precariedad económica o las dificultades de conciliación.

En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27% correspondió a mujeres.

"Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima", ha explicado el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón.