Los casos de gripe bajan en Baleares mientras aumentan las infecciones respiratorias agudas y las bronquiolitis

Una enfermera vacuna de la gripe a una mujer. - CAIB

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la gripe ha registrado un ligero descenso en la tercera semana del año, pasando de los 73,3 a los 64,4 casos por cada 100.000 habitantes, mientras las infecciones respiratorias agudas (IRA) y las bronquiolitis han crecido.

Este nivel de contagios, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, mantiene al archipiélago en una fase epidémica de intensidad baja.

Los miembros del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, en su reunión semanal de los jueves, han señalado que todo apunta a que se está iniciando un "lento pero mantenido" descenso de la circulación de la gripe.

No obstante, durante la tercera semana de enero han seguido creciendo las infecciones respiratorias agudas provocadas por todo tipo de virus, no exclusivamente por el patógeno estacional de la gripe.

Entre la población en general, estas infecciones se han situado en los 616,5 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 588,2 de la semana anterior.

También han crecido, aunque muy ligeramente, entre la población mayor de 60 años. En esta tercera semana la incidencia entre este colectivo se ha situado en los 771,5 casos por cada cada 100.000 habitantes, frente a los 760,4 casos registrados en la segunda semana de 2026.

Esta estabilización en los contagios de las personas mayores, muchas de las cuales padecen otras patologías asociadas que se descompensan y requieren de ingreso hospitalario, estaría detrás de la semana tranquila que se ha vivido en los servicios de urgencia de los centros sanitarios públicos.

El IbSalut activó el lunes de la semana pasada 34 camas en el hospital Verge de la Salut para responder al incremento de ingresos por infecciones respiratorias. Además, desde los últimos días del año pasado se habilitaron 25 camas más en los hospitales Sant Joan de Déu (15 en el de Palma y 10 en el de Inca) dentro del convenio singular con estos centros sin ánimo de lucro.

Este aumento progresivo de camas está contemplado en el plan de invierno para responder al incremento de la actividad asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria, y está en marcha desde el mes de diciembre. El plan de contingencia para responder al incremento asistencial está diseñado para activar hasta 215 camas durante los meses de invierno.

MÁS CASOS DE BRONQUIOLITIS

Los expertos del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas han constatado un aumento durante esta semana de los casos de bronquiolitis y bronquitis provocados por el virus respiratorio sincitial (VRS), que ha afectado especialmente a los menores de entre dos y cinco años y los mayores de 60 años.

En esta tercera semana la incidencia en Baleares de este tipo de contagios ha sido de 404,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 260,7 de la semana precedente.

Los expertos han apuntado a que el repunte de casos entre los niños obedecería a que no han sido inmunizados frente a este patógeno, como los neonatos y los menores de seis meses. Entre el colectivo de personas mayores, sus patologías asociadas o su sistema inmunitario debilitado favorecerían que se contagiaran con el VRS.